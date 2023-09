Doplňujúce voľby na starostu Žehre vyhral s náskokom Marián Mižigár

Bystrany/Žehra 10. septembra (TASR) - V doplňujúcich voľbách na starostu (9. 9.) v obci Žehra, okres Spišská Nová Ves, zvíťazil Marián Mižigár. TASR to potvrdila prednostka Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi Mária Dudžáková s tým, že účasť voličov bola na úrovni 50 percent.



Víťaz získal 646 hlasov, druhému z kandidátov, Jozefovi Mižigárovi, ktorý voľby tesne vyhral minulý rok, dala dôveru len niečo viac ako stovka občanov. Pár dní pred voľbami pritom M. Mižigára zadržala Národná kriminálna agentúra. Čelí obvineniu z volebnej korupcie, stíhaný je na slobode. "V zozname zapísaných voličov bolo 1504 občanov, obálku odovzdalo 777 z nich a počet platných hlasov je 760," konkretizovala Dudžáková. Vlani prišlo k urnám takmer 1000 voličov.



Voľby sa v Žehre opakovali po tom, ako Najvyšší správny súd (NSS) SR vyhlásil začiatkom tohto roka vlaňajšie hlasovanie za neplatné. Senát NSS vyhodnotil ako podstatné tie námietky žalobcu, v ktorých tvrdil, že množstvo voličov sa osobne na voľbách nezúčastnilo, no volebné právo si za nich uplatnili iné osoby, ktoré boli voliť opakovane. Výsledky volieb vtedy sprevádzalo viacero incidentov. Tento rok až na pár slovných útokov bol priebeh volieb podľa prednostu tamojšieho obecného úradu Miloša Pacovského bezproblémový.



Nového starostu si volili aj v obci Bystrany, okres Spišská Nová Ves, víťazstvo v sobotu potvrdil Gejza Kandráč. Pre TASR to uviedol prednosta tamojšieho obecného úradu Benedikt Bendik s tým, že účasť v doplnkových komunálnych voľbách bola cez 50 percent.



Minuloročné voľby starostu v Bystranoch boli po rozhodnutí NSS SR neplatné. Dôvodom bolo, že kandidát, ktorý získal najviac hlasov, bol v tom čase právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. "Kandráč v sobotu získal 707 hlasov, bývalý starosta František Žiga 496 a ďalší František Žiga, ktorý kandidoval pod číslom 2, získal štyri hlasy," konkretizoval výsledky Bendik s tým, že priebeh volieb bol pokojný, až na jeden incident, kedy pred volebnú miestnosť prišlo auto s plagátom jedného z kandidátov.



V súvislosti s voľbami nezaznamenala žiadny vážny incident, ktorý by narušil alebo zastavil ich priebeh, ani polícia. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová TASR potvrdila, že počas volieb boli prijaté dve oznámenia o podozrení zo spáchania priestupku. "V jednom prípade išlo o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, v druhom prípade o priestupok v zmysle zákona o volebnej kampani," uviedla.



V teréne bol podľa nej vyčlenený dostatočný počet príslušníkov Policajného zboru, uniformovaní i neuniformovaní policajti situáciu na mieste monitorovali. "Situáciu budeme monitorovať aj naďalej a v prípade potreby promptne zareagujeme," uzavrela Ivanová.