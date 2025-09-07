< sekcia Regióny
Doplňujúce voľby starostu obce Rabča vyhral Tomáš Kekeliak
Kekeliak získal vo voľbách 1041 hlasov.
Autor TASR
Rabča 7. septembra (TASR) - Novým starostom obce Rabča v okrese Námestovo sa v sobotných (6. 9.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí stal prednosta obecného úradu Tomáš Kekeliak, ktorý kandidoval za KDH. Pre TASR to potvrdila Margita Kvasničáková z úseku sociálnych vecí, prípravy projektov a verejného obstarávania obce.
Kekeliak získal vo voľbách 1041 hlasov. Platné hlasy odovzdalo v Rabči 2000 oprávnených voličov. Bývalý starosta Július Piták, ktorý kandidoval za hnutie Sme rodina, získal 584 hlasov. Živnostník a nezávislý kandidát Ján Maťuga dostal 239 hlasov voličov. Zastupujúcu starostku Gabrielu Čulovú, ktorá taktiež kandidovala ako nezávislá, podporilo 136 voličov.
Piták sa v máji tohto roka vzdal funkcie. Následne na mieste zastupujúcej starostky pôsobila Čulová. Rabča s 5406 obyvateľmi zriadila tri volebné okrsky.
Kekeliak získal vo voľbách 1041 hlasov. Platné hlasy odovzdalo v Rabči 2000 oprávnených voličov. Bývalý starosta Július Piták, ktorý kandidoval za hnutie Sme rodina, získal 584 hlasov. Živnostník a nezávislý kandidát Ján Maťuga dostal 239 hlasov voličov. Zastupujúcu starostku Gabrielu Čulovú, ktorá taktiež kandidovala ako nezávislá, podporilo 136 voličov.
Piták sa v máji tohto roka vzdal funkcie. Následne na mieste zastupujúcej starostky pôsobila Čulová. Rabča s 5406 obyvateľmi zriadila tri volebné okrsky.