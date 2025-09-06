< sekcia Regióny
Doplňujúce voľby starostu Petržalky sú zatiaľ pokojné
Mestská časť Petržalka zriadila pre doplňujúce voľby 95 volebných okrskov. Otvorené sú do 22.00 h.
Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Priebeh sobotných doplňujúcich volieb starostu v bratislavskej Petržalke je zatiaľ pokojný. O pilotné testovanie voľby elektronickým občianskym preukazom veľký záujem momentálne nie je. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
„V Petržalke zároveň prebieha pilotné testovanie voľby elektronickým občianskym preukazom. O tento spôsob voľby zatiaľ nie je veľký záujem a členovia komisií nám hlásia len pár takých prípadov,“ skonštatovala Halašková.
Volebná účasť je zatiaľ na úrovni necelých troch percent. Vyššiu účasť očakávajú vo volebných okrskoch v popoludňajších a večerných hodinách. Odvoliť prišiel aj 101-ročný Ladislav Lampert.
Mestská časť Petržalka zriadila pre doplňujúce voľby 95 volebných okrskov. Otvorené sú do 22.00 h.
„V Petržalke zároveň prebieha pilotné testovanie voľby elektronickým občianskym preukazom. O tento spôsob voľby zatiaľ nie je veľký záujem a členovia komisií nám hlásia len pár takých prípadov,“ skonštatovala Halašková.
Volebná účasť je zatiaľ na úrovni necelých troch percent. Vyššiu účasť očakávajú vo volebných okrskoch v popoludňajších a večerných hodinách. Odvoliť prišiel aj 101-ročný Ladislav Lampert.
Mestská časť Petržalka zriadila pre doplňujúce voľby 95 volebných okrskov. Otvorené sú do 22.00 h.