Sobota 6. september 2025
Doplňujúce voľby starostu Petržalky sú zatiaľ pokojné

Na snímke volička vo volebnej miestnosti počas volieb do orgánov samosprávy obcí v bratislavskej mestskej časti Petržalka 6. septembra 2025. Foto: TASR - Pavol Zachar

Mestská časť Petržalka zriadila pre doplňujúce voľby 95 volebných okrskov. Otvorené sú do 22.00 h.

Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Priebeh sobotných doplňujúcich volieb starostu v bratislavskej Petržalke je zatiaľ pokojný. O pilotné testovanie voľby elektronickým občianskym preukazom veľký záujem momentálne nie je. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

„V Petržalke zároveň prebieha pilotné testovanie voľby elektronickým občianskym preukazom. O tento spôsob voľby zatiaľ nie je veľký záujem a členovia komisií nám hlásia len pár takých prípadov,“ skonštatovala Halašková.

Volebná účasť je zatiaľ na úrovni necelých troch percent. Vyššiu účasť očakávajú vo volebných okrskoch v popoludňajších a večerných hodinách. Odvoliť prišiel aj 101-ročný Ladislav Lampert.

