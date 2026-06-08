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TRAGICKÁ NEHODA: Zrážka s kamiónom v Trnave si vyžiadala jednu obeť

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Podľa doterajších zistení 26-ročný vodič nákladného motorového vozidla pri vchádzaní do križovatky pravdepodobne nedal prednosť osobnému automobilu.

Autor TASR
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Trnava 8. júna (TASR) - Dopravná nehoda, ktorá sa stala v pondelok dopoludnia na križovatke Bulharskej a Priemyselnej ulice v Trnave, si vyžiadala jeden ľudský život. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.

Podľa doterajších zistení 26-ročný vodič nákladného motorového vozidla pri vchádzaní do križovatky pravdepodobne nedal prednosť osobnému automobilu, pričom následne došlo k zrážke oboch vozidiel.

Pri nehode utrpel zranenia 65-ročný vodič osobného auta a jeho dvaja spolujazdci vo veku 42 a 75 rokov. Záchranári všetkých troch previezli do nemocnice. Sedemdesiatpäťročný spolujazdec však svojim zraneniam neskôr podľahol.

Polícia uviedla, že dychové skúšky u oboch vodičov boli negatívne. Vodičovi nákladného vozidla policajti na mieste zadržali vodičský preukaz. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania a znaleckého skúmania.

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