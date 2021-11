Pre pandémiu ruší Arriva viaceré spoje v oblasti Hlohovca a Piešťan

Trnava 28. novembra (TASR) – Cestujúci, ktorí využívajú prímestské autobusové linky v oblasti Hlohovca a Piešťan, musia od pondelka (29. 11.) počítať s výpadkom viacerých spojov. Podľa dopravcu Arriva Trnava je dôvodom zvýšený počet prípadov karantény a nákazy na nový koronavírus medzi jeho zamestnancami.



Ako informovala komunikačný odbor Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), v oblasti Hlohovca sa od 29. novembra rušia tri spoje premávajúce z Leopoldova do Hlohovca a dva v opačnom smere. Ruší sa aj jeden popoludňajší spoj z Hlohovca do Šúroviec a jeden zo Šúroviec do Hlohovca. Premávať nebude ani jeden z ranných spojov z Trnavy do Hlohovca.



V oblasti Piešťan sa obmedzenie spojov dotkne úsekov medzi Piešťanmi a Modrovou i spojov Piešťany - Vrbové – Krajné, Piešťany - Vrbové – Dechtice, Vrbové – Krajné i Vrbové – Chtelnica. O jeden spoj príde aj úsek Chtelnica – Vrbové, Chtelnica – Piešťany a Piešťany – Pobedim. „Dočasne sú zrušené aj všetky spoje na linke Piešťany – Beckov – Trenčín. Súčasne upozorňujeme, že na základe uznesenia vlády SR sú predajné miesta vo všetkých strediskách dopravcu Arriva Trnava zatvorené. Ako náhradný spôsob je možné použiť e-shop. Všetky aktuálne informácie, ako aj upravené cestovné poriadky nájdu cestujúci na webových stránkach spoločnosti Arriva Trnava,“ doplnil odbor komunikácie TTSK.