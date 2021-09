Bratislavská integrovaná doprava upozorňuje cestujúcich na zmeny

Bratislava 22. septembra (TASR) – Bratislavská integrovaná doprava (BID) upozorňuje cestujúcu verejnosť na niektoré zmeny platiace od stredy. Ide o dočasné zrušenie zastávky MHD Klanec a dočasnú úpravu premávky regionálnej autobusovej linky 510. TASR o tom informovala hovorkyňa BID Eva Vozárová.



Dôvodom dočasného zrušenia zastávky Klanec smerom na Studenohorskú ulicu je oprava vozovky. Jej znovuspustenie bude závisieť od stavebných prác, predbežne by mala byť zrušená do 8. októbra. V smere na konečnú zastávku Lamač je zastávka Klanec obsluhovaná bez zmeny.



Dočasná úprava premávky linky 510 súvisí taktiež s rekonštrukciou komunikácie. V tejto súvislosti by mala byť predbežne do 4. októbra zrušená regionálna autobusová zastávka Svätý Jur, žel. st.



Spoje s odchodmi z Bratislavy, AS o 13.05 a 14.05 h vynechajú zachádzku na železničnú stanicu vo Svätom Jure. Spoj č. 202 s odchodom o 7.05 h zo Sv. Jura, Kačačníc bude dočasne zrušený. Rovnako budú dočasne zrušené spoje č. 205, 207 a 209 s odchodmi zo Sv. Jura, žel. st. o 15.05, 16.05 a 17.05 h.