Bratislava 4. decembra (TASR) - Hlavné mesto Bratislava deklaruje pripravenosť na prípadné večerné sneženie. Sypače a ruční pracovníci majú vyraziť do terénu v predstihu, aby kritické úseky začali preventívne ošetrovať skôr, ako by mohlo začať výdatne snežiť. TASR o prípravách informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



"Pri teplotách okolo nuly sa môže rýchlo tvoriť súvislá vrstva snehu, preventívny zimný zásah je preto potrebný. Aj keď je lockdown a v nedeľu by sa sneh mal topiť, je nutné, aby sme včasnou zimnou údržbou čo najlepšie zabezpečili zjazdnosť ciest a čo najrýchlejšie dosiahli schodnosť chodníkov aj počas zajtrajšieho rána pre ľudí cestujúcich z práce alebo za nevyhnutnými nákupmi a službami," uviedla hovorkyňa.



Do terénu majú havarijné čaty vyraziť o 20.00 h. Preventívne posypú lávky vo viacerých častiach mesta, aby znížili možnosť tvorby námrazy počas noci. V nedeľu (5. 12.) o 1.00 h majú začať sypače s preventívnym posypom kopcovitých úsekov a mostov, takisto kritických chodníkov v správe mesta. "V nikách zastávok sa bude aplikovať inertný materiál, ktorý síce sneh netopí, ale zlepšuje trakciu vozidiel MHD pri rozjazde," priblížila Rajčanová.



Od druhej hodiny rána by v prípade potreby prebiehalo pluhovanie v rôznych častiach mesta. V kopcovitých terénoch, napríklad na Molecovej, majú sypače kritické úseky ošetrovať do odvolania. Prioritou zimnej údržby podľa hlavného mesta nie je a ani nemôže byť suchý povrch komunikácií počas sneženia, ale udržiavanie zjazdnosti ciest, zlepšovanie schodnosti chodníkov a čo najrýchlejšie odhrnutie chodníkov po ukončení sneženia.



V Bratislavskom kraji avizuje Slovenský hydrometeorologický ústav tvorbu poľadovice. Výstrahu prvého stupňa vydal s platnosťou od 21.00 do nedele 9.00 h.