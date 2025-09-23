< sekcia Regióny
Začali s opravou cesty medzi Tomášovom a Štvrtkom na Ostrove
Stavebné práce zahŕňajú práce v intraviláne obce Tomášov, ale aj extraviláne.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal v utorok s opravou cesty medzi Tomášovom a Štvrtkom na Ostrove (cesta III/1062). Práce sa týkajú úseku od Tomášova po hranicu Bratislavského a Trnavského kraja. Vyžiadajú si dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
Stavebné práce zahŕňajú práce v intraviláne obce Tomášov, ale aj extraviláne. Práce v extraviláne budú realizované za úplnej uzávery, obchádzková trasa povedie cez obec Janíky. Úsek cesty v intraviláne obce Tomášov (ulice Štvrtocká, Alžbetínska, Hlavná - po križovatku s ulicou Nová) bude realizovaný v polovičnom profile s čiastočnou uzáverou.
BSK žiada kraj o zvýšenú pozornosť pri prejazde daným úsekom cesty.
