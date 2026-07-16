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NEPREJAZDNÝ ÚSEK: Na ceste pri Oslanoch dokumentujú nehodu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Polícia vodičov vyzvala, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.

Autor TASR
Oslany 16. júla (TASR) - Úsek cesty I/64 pri Oslanoch v okrese Prievidza zostal vo štvrtok popoludní pre dopravnú nehodu neprejazdný v oboch jazdných pruhoch. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Polícia vodičov vyzvala, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.



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