< sekcia Regióny
NEPREJAZDNÝ ÚSEK: Na ceste pri Oslanoch dokumentujú nehodu
Polícia vodičov vyzvala, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.
Autor TASR
Oslany 16. júla (TASR) - Úsek cesty I/64 pri Oslanoch v okrese Prievidza zostal vo štvrtok popoludní pre dopravnú nehodu neprejazdný v oboch jazdných pruhoch. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Polícia vodičov vyzvala, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.
Polícia vodičov vyzvala, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.