Cesta za Nitrianskym Pravnom zostala neprejazdná
Autor TASR
Nitrianske Pravno 26. novembra (TASR) - Úsek cesty I/64 za Nitrianskym Pravnom (okres Prievidza) smerom na Fačkov (okres Žilina) zostal v stredu dopoludnia pre skrížené kamióny neprejazdný. Informovala o tom na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.
„V Trenčianskom kraji aktuálne na viacerých miestach husto sneží. Žiadame vodičov, aby zvýšili opatrnosť, dodržiavali bezpečnú vzdialenosť a prispôsobili jazdu zhoršeným podmienkam na cestách,“ uviedli policajti.
