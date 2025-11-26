Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cesta za Nitrianskym Pravnom zostala neprejazdná

Policajná snímka. Foto: Polícia

Žiadame vodičov, aby zvýšili opatrnosť, dodržiavali bezpečnú vzdialenosť a prispôsobili jazdu zhoršeným podmienkam na cestách, uviedli policajti.

Autor TASR
Nitrianske Pravno 26. novembra (TASR) - Úsek cesty I/64 za Nitrianskym Pravnom (okres Prievidza) smerom na Fačkov (okres Žilina) zostal v stredu dopoludnia pre skrížené kamióny neprejazdný. Informovala o tom na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.

„V Trenčianskom kraji aktuálne na viacerých miestach husto sneží. Žiadame vodičov, aby zvýšili opatrnosť, dodržiavali bezpečnú vzdialenosť a prispôsobili jazdu zhoršeným podmienkam na cestách,“ uviedli policajti.
