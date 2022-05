VODIČI POZOR: Cesta medzi Sabinovom a Červenou Vodou je uzavretá

Prešov 6. mája (TASR) – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) rekonštruuje časť cesty III. triedy medzi mestom Sabinov a obcou Červená Voda. Úsek je do 30. júna neprejazdný, obchádzková trasa vedie cez obce Pečovská Nová Ves – Jakovany – Červená Voda. Rekonštrukciu viac ako 620 metrov dlhého úseku s rozpočtovými nákladmi vo výške viac ako 273.000 eur financuje kraj zo zdrojov Európskej investičnej banky. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu PSK Daša Jeleňová.



"Úsek nezodpovedal požiadavkám na bezpečnú, plynulú a efektívnu dopravu. Dôvodom bol vznik bodovej chyby, ktorá by sa mala do 150 kalendárnych dní odstrániť prostredníctvom rozšírenia cestného telesa a zlepšenia jeho odvodňovacích pomerov," uviedla.



V rámci investičnej akcie sú v úseku naplánované viaceré zásahy. Dôjde k odhumusovaniu svahov cesty, odkopu nespevnených krajníc a odkopu pre výmenu podložia, frézovaniu asfaltových a podkladových vrstiev vozovky, zriadeniu trativodu a rozšíreniu násypového telesa s dosypaním nespevnených krajníc. "Zlepší sa tiež podložie v mieste novej konštrukcie vozovky a zriadi sa jej aktívna zóna z kameniva," doplnila Jeleňová s tým, že po zhotovení dláždenej priekopy a nového krytu vozovky sa krajnice novej vozovky spevnia kamenivom a dôjde k opätovnému zatrávneniu svahov.



Od 1. júla do ukončenia stavebných prác v auguste avizuje Jeleňová čiastočnú uzáveru rekonštruovanej cesty. "Doprava bude v tomto časovom období obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a regulovaná prenosným dopravným značením," priblížila s tým, že povolená rýchlosť pri prejazde týmto úsekom bude znížená na 30 kilometrov za hodinu.