NÁKLAD NA FRANFORCE: Cestu pred tunelom Horelica obojsmerne uzavreli
Obchádzka je podľa polície možná po ceste I/11B cez Čadcu.
Autor TASR
Čadca 13. januára (TASR) - Cesta I/11 pred tunelom Horelica pri Čadci je obojsmerne uzavretá. Ako informovala Zelená vlna STVR, pred tunelom smerom zo Žiliny sa vysypal z kamióna náklad.
Informáciu potvrdila aj polícia na portáli Ministerstva vnútra SR. Obchádzka je podľa polície možná po ceste I/11B cez Čadcu.
