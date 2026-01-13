Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 13. január 2026
< sekcia Regióny

NÁKLAD NA FRANFORCE: Cestu pred tunelom Horelica obojsmerne uzavreli

.
Miesto nehody. Foto: Polícia

Obchádzka je podľa polície možná po ceste I/11B cez Čadcu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Čadca 13. januára (TASR) - Cesta I/11 pred tunelom Horelica pri Čadci je obojsmerne uzavretá. Ako informovala Zelená vlna STVR, pred tunelom smerom zo Žiliny sa vysypal z kamióna náklad.

Informáciu potvrdila aj polícia na portáli Ministerstva vnútra SR. Obchádzka je podľa polície možná po ceste I/11B cez Čadcu.

.

Neprehliadnite

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území

R. Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu

Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne

M. JANÍK: Choroba pažeráka je častá, no veľa ľudí nevie, že ju má