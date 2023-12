Cestovné poriadky v Banskobystrickom kraji budú meniť začiatkom roka

Banská Bystrica 7. decembra (TASR) - Cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy v Banskobystrickom kraji sa budú meniť až začiatkom budúceho roka. Dôvodom je očakávané spustenie integrovaného dopravného systému (IDS) a s ním súvisiace nevyhnutné kroky. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Kraj avizuje, že ku konštrukčným zmenám cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave dôjde začiatkom budúceho roka. K zapracovaniu požiadaviek cestujúcej verejnosti a reflektovaniu na zmeny v grafikone vlakovej dopravy pristúpi v čo najskoršom možnom termíne po prechode na IDS. Od 10. decembra tak v rámci kraja dôjde len k formálnej zmene cestovných poriadkov, ktorá bude spočívať v aktualizácii takzvaných negatívnych značiek na nadchádzajúce kalendárne obdobie.



"Dôvodom tohto opatrenia je potreba plynulého prechodu zo súčasného poskytovania dopravnej obslužnosti na nový dopravný systém. Takáto systémová zmena si vyžaduje opatrenia vo forme konštrukcie databáz, nastavovania tarifného systému, odbavovacích systémov cestujúcich, nastavovanie obehov vozidiel, započatie licenčného konania a podobne, ktoré však nie sú možné v prípade neustále sa meniacich cestovných poriadkov a s tým spojeného rozsahu poskytovaných služieb," vysvetlil Radoslav Vavruš, predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá bude mať od nového roka prímestskú autobusovú dopravu v kraji na starosti.



Samosprávny kraj verejnosť žiada o trpezlivosť a pochopenie a pripomína, že cestovanie v prímestskej doprave bude počas januára pre všetkých bezplatné. "Žiaľ, nie je technicky možné nastaviť všetky procesy a zároveň zmeniť aj cestovné poriadky. Som si istý, že kolegovia z IDS BBSK urobia všetko pre to, aby sa to cestujúcich dotklo čo najmenej a všetky potrebné zmeny boli urobené čo najrýchlejšie," uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.



Zavedenie IDS má podľa BBSK priniesť cestujúcim modernejšiu a účelnejšiu prímestskú autobusovú dopravu. Novinkou bude možnosť platby kartou vo všetkých autobusoch či zavedenie predplatných časových lístkov. Kraj v súvislosti so zmenou zriadil aj osem zákazníckych centier IDS BBSK, nachádzajú sa v Banskej Bystrici, Zvolene, Brezne, Žiari nad Hronom, Tornali, Veľkom Krtíši, Rimavskej Sobote a Lučenci.