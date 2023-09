Cestu medzi Trenčianskymi Teplicami a Omšením pre duatlon uzavrú

Trenčianske Teplice 14. septembra (TASR) - Cesta medzi Trenčianskymi Teplicami a Omšením v smere na Dolnú Porubu (okres Trenčín) zostane v nedeľu (17. 9.) uzatvorená. Na dopravné obmedzenie sa musia vodiči pripraviť od 7.45 h do 12.00 h, dôvodom je športové podujatie, ktorého súčasťou budú i majstrovstvá Slovenska v šprint duatlone. Trenčianska krajská polícia o tom informovala vo štvrtok na sociálnej sieti.



"Cyklistická časť podujatia povedie z Kúpeľného námestia v Trenčianskych Tepliciach na hlavnú cestu III/1893 do Omšenia k supermarketu COOP Jednota a naspäť," uviedli policajti.



Cesta III/1893 bude uzavretá v úseku od križovatky s miestnou komunikáciou na Gogoľovej ulici po vodnú nádrž Baračka od 7.45 h do 8.30 h a v úseku od križovatky s miestnou komunikáciou na Gogoľovej ulici po objekt potravín v centre Omšenia od 8.45 h do 12.00 h.



"Výnimku na prejazd majú vozidlá organizátora pretekov, vozidlá Hasičského a záchranného zboru, ako i rýchlej zdravotnej pomoci," dodala polícia.