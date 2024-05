Cestu v Moldave nad Bodvou po nehode sprejazdnili

Košice 20. mája (TASR) - Dopravné obmedzenia na hlavnom ťahu do a z Košíc v Moldave nad Bodvou spôsobila v pondelok dopravná nehoda. Dodávka skončila prevrátená na boku. Úsek cesty bol dočasne uzavretý. Ako pre TASR uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, cesta je už prejazdná.



"Z doposiaľ nezistených príčin vodič vozidla narazil najprv do zvodidiel v smere svojej jazdy, následne ho odrazilo do zvodidiel v protismere, kde sa s autom prevrátil na bok. Vodič nebol schopný na mieste sa podrobiť dychovej skúške," uviedla s tým, že na zistenie prítomnosti alkoholu mu bol odobratý biologický materiál v nemocnici.



Bližšie informácie týkajúce sa uvedenej dopravnej nehody podľa Ivanovej nateraz nie je možné poskytnúť.