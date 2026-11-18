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Cyklotrasa do Novej Ľubovne: Práce podľa samosprávy napredujú
Aktuálne sa realizujú dôležité násypy a terénne úpravy popri trase.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 18. novembra (TASR) - Mesto Stará Ľubovňa upozorňuje, že nová cyklotrasa do Novej Ľubovne ešte nie je v prevádzke. Práce napredujú, stavbárom sa podarilo natiahnuť aj finálny asfaltový povrch, avšak chodník aj naďalej ostáva staveniskom. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
„Chápeme, že nový hladký asfalt mimoriadne láka na prvú jazdu či prechádzku, no musíme občanov požiadať o trpezlivosť. Stavebné dielo ešte zďaleka nie je ukončené a trasa nebola odovzdaná do užívania,“ uviedlo mesto.
Aktuálne sa realizujú dôležité násypy a terénne úpravy popri trase. Pracuje sa na dokončení altánku a ďalších detailoch. V úseku sa pohybujú pracovníci a stavebná technika. „Z tohto dôvodu je celá cyklotrasa naďalej staveniskom a akýkoľvek pohyb po nej je zatiaľ prísne zakázaný,“ upozorňuje radnica s tým, že jazda na bicykli, korčuliach či prechádzky po nedokončenej stavbe bez spevnených krajníc predstavujú veľké bezpečnostné riziko nielen pre návštevníkov, ale aj pre pracovníkov na stavbe.
Samospráva preto žiada o zodpovednosť, trpezlivosť a rešpektovanie zákazu. O oficiálnom otvorení a sprístupnení trasy bude čoskoro informovať.
„Chápeme, že nový hladký asfalt mimoriadne láka na prvú jazdu či prechádzku, no musíme občanov požiadať o trpezlivosť. Stavebné dielo ešte zďaleka nie je ukončené a trasa nebola odovzdaná do užívania,“ uviedlo mesto.
Aktuálne sa realizujú dôležité násypy a terénne úpravy popri trase. Pracuje sa na dokončení altánku a ďalších detailoch. V úseku sa pohybujú pracovníci a stavebná technika. „Z tohto dôvodu je celá cyklotrasa naďalej staveniskom a akýkoľvek pohyb po nej je zatiaľ prísne zakázaný,“ upozorňuje radnica s tým, že jazda na bicykli, korčuliach či prechádzky po nedokončenej stavbe bez spevnených krajníc predstavujú veľké bezpečnostné riziko nielen pre návštevníkov, ale aj pre pracovníkov na stavbe.
Samospráva preto žiada o zodpovednosť, trpezlivosť a rešpektovanie zákazu. O oficiálnom otvorení a sprístupnení trasy bude čoskoro informovať.