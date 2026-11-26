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POZOR, VODIČI: Diaľnica medzi Prešovom a Košicami je neprejazdná
Obchádzková trasa je vedená po ceste III/3445 cez obec Petrovany alebo po ceste I/20 cez obec Haniska.
Autor TASR
Prešov 26. novembra (TASR) - Diaľnica medzi Prešovom a Košicami bude vo štvrtok do poludnia uzatvorená. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti. Dôvodom je odstraňovanie nákladného motorového vozidla z vozovky po škodovej udalosti. Neprejazdný bude úsek diaľnice od križovatky Prešov - Juh po križovatku Lemešany v smere od Prešova.
„Obchádzková trasa je vedená po ceste III/3445 cez obec Petrovany alebo po ceste I/20 cez obec Haniska. Žiadame vodičov o rešpektovanie dopravného značenia,“ dodáva polícia.
„Obchádzková trasa je vedená po ceste III/3445 cez obec Petrovany alebo po ceste I/20 cez obec Haniska. Žiadame vodičov o rešpektovanie dopravného značenia,“ dodáva polícia.