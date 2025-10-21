< sekcia Regióny
Diaľničné tunely Ovčiarsko a Žilina zostanú v závere týždňa uzavreté
Uzávera tunelov je plánovaná do nedeľného (26. 10.) večera.
Autor TASR
Žilina 21. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pristúpi vo štvrtok (23. 10.) o 12.00 h k uzávere diaľničných tunelov Ovčiarsko a Žilina na diaľnici D1 v úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúča. Dôvodom je pravidelná jesenná údržba tunelov. TASR o tom v utorok informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.
„Počas plánovanej uzávery tunelov sa vykonajú komplexné čistiace práce vrátane čistenia ostenia tunela, chodníkov a kanalizácie. Zároveň prebehnú odborné prehliadky a skúšky elektrotechnických zariadení, osvetlenia a ďalších bezpečnostných systémov. Súčasťou údržby bude aj servis technológií a kontrola funkčnosti systémov požiarnej ochrany,“ priblížili diaľničiari.
Uzávera tunelov je plánovaná do nedeľného (26. 10.) večera. Obchádzková trasa v smere v smere Bratislava - Žilina povedie odklonom z diaľnice D1 na diaľnicu D3 v križovatke uzol Žilina a uzavretím príjazdu z tejto križovatky do tunela Ovčiarsko. Doprava v smere Žilina - Bratislava sa začína odklonom v križovatke Žilina - Solinky a uzavretím príjazdu z tejto križovatky na diaľnicu D1. Všetka doprava bude presmerovaná na cestu I/64.
„Počas plánovanej uzávery tunelov sa vykonajú komplexné čistiace práce vrátane čistenia ostenia tunela, chodníkov a kanalizácie. Zároveň prebehnú odborné prehliadky a skúšky elektrotechnických zariadení, osvetlenia a ďalších bezpečnostných systémov. Súčasťou údržby bude aj servis technológií a kontrola funkčnosti systémov požiarnej ochrany,“ priblížili diaľničiari.
Uzávera tunelov je plánovaná do nedeľného (26. 10.) večera. Obchádzková trasa v smere v smere Bratislava - Žilina povedie odklonom z diaľnice D1 na diaľnicu D3 v križovatke uzol Žilina a uzavretím príjazdu z tejto križovatky do tunela Ovčiarsko. Doprava v smere Žilina - Bratislava sa začína odklonom v križovatke Žilina - Solinky a uzavretím príjazdu z tejto križovatky na diaľnicu D1. Všetka doprava bude presmerovaná na cestu I/64.