Gorkého ulicu v Košiciach dočasne uzavreli

Košice 1. júla (TASR) – Od stredy úplne uzavreli Gorkého ulicu v Košiciach v oboch jazdných pruhoch v smere od kruhového objazdu pri Jumbo centre po križovatku Slovenskej Jednoty. Magistrát na svojej webovej stránke informuje, že obmedzenia pre vodičov majú trvať mesiac.



„Opačný smer v smere od NBS až ku kruhovému objazdu pri Jumbo centre bude aj naďalej prejazdný,“ uvádza mesto s tým, že dôvodom uzávierky uvedenej ulice je oprava havarijného stavu šachty systému centrálneho zásobovania teplom.



Obmedzenie sa týka aj mestskej hromadnej dopravy (MHD). Zastávku Mlynská bašta v smere na Národné námestie dočasne zrušili. Autobusy liniek 14, 16, 22, 25, 27, 29, 36, 71, 72 a N5 zastavujú na zastávke Námestie Maratónu mieru na Hviezdoslavovej ulici pri daňovom úrade, resp. obratisku električkovej linky č. 6. „Následne pokračujú odbočením vpravo na Komenského ulicu, po ktorej pokračujú priamo bez zastavenia až po križovatku s ulicou Slovenskej Jednoty, na ktorej odbočia vpravo,“ spresnila hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová. Náhradná zastávka Národné námestie, v smere Tomášikova ulica, je zriadená na ulici Slovenskej Jednoty – tesne pred križovatkou s ulicou Czambelova.



DPMK pôvodne avizoval, že obmedzenia budú trvať aj celý august. Petrušová spresnila, že v súčasnosti počítajú s ich ukončením do 31. júla. Mesto pripustilo, že ak by pri stavebných prácach nastali nepredvídané technologické problémy, termín úplnej uzávierky Gorkého ulice by sa mohol posunúť o niekoľko dní.