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Spadnutý strom: Horský priechod Branisko je neprejazdný
Ak je to možné, zvoľte si alternatívnu trasu, vyzýva polícia.
Autor TASR
Beharovce 18. novembra (TASR) - Cesta I/18 cez horský priechod Branisko je neprejazdná. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti. Dôvodom je spadnutý strom, ktorý zasahuje cez oba jazdné pruhy.
„Cestná komunikácia je momentálne neprejazdná v oboch smeroch, na mieste sa nachádza polícia. Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov. Ak je to možné, zvoľte si alternatívnu trasu,“ vyzýva polícia.
„Cestná komunikácia je momentálne neprejazdná v oboch smeroch, na mieste sa nachádza polícia. Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov. Ak je to možné, zvoľte si alternatívnu trasu,“ vyzýva polícia.