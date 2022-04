Košický kraj rekonštruuje pred Vojanmi most nad Laborcom

Košice 29. apríla (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) rekonštruuje ďalší most, ktorý bol na pokraji životnosti, a to most cez rieku Laborec pred obcou Vojany v okrese Michalovce. Rekonštrukcia si vyžiadala usmernenie dopravy do jedného jazdného pruhu, premávku tam riadi svetelná signalizácia. Informovala o tom v piatok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Obnovu 126 metrov dlhého mosta za takmer 972.000 eur financuje kraj zo svojho rozpočtu. Práce sa začali v marci, zhotoviteľ odvtedy vybúral vozovku a mostný zvršok. Ten bude vybudovaný nanovo, následne bude zrekonštruovaná mostovka a hydroizolácia. Súčasné nosníky tvoriace nosnú konštrukciu budú sanované, vďaka čomu sa zvýši zaťažiteľnosť mosta. Súčasťou prác bude aj oprava spodnej stavby, úpravy pod mostom a zhotovenie novej spriahajúcej dosky vrátane odvodnenia. Nanovo vybudujú vozovku a osadia nové zábradlie.



Predseda KSK Rastislav Trnka označil tento rok za rok opráv mostov v kraji. V zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave je aktuálne takmer každý druhý most, ktorý má KSK v majetku. „Aj preto sme sa po zime pustili do viacerých rekonštrukcií mostov, ktoré síce dočasne obmedzia premávku, no prinesú vyššiu bezpečnosť vodičov. Opravu tohto mosta sme zaradili medzi naše tohtoročné investičné priority z dôvodu, že sa na ňom nachádzajú trhliny, zo spodnej stavby odpadávajú časti betónu a odvodnenie mosta je nefunkčné,“ uviedol.



Most pri Vojanoch postavili takmer pred 60 rokmi, aktuálne sa nachádza v stavebno-technickom stave VI z celkového počtu VII, čo znamená veľmi zlý. Ide o druhý most nad riekou Laborec, ktorý v tomto roku prejde komplexnou rekonštrukciou.