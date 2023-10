Ružomberok bude za rok 2021 doplácať za MAD takmer 385.000 eur

Ružomberok 31. októbra (TASR) - Ružomberská samospráva doplatí spoločnosti Blaguss Slovakia za mestskú autobusovú dopravu (MAD) za rok 2021 takmer 385.000 eur. Odhlasovali to na pondelňajšom (30. 10.) mimoriadnom rokovaní ružomberskí mestskí poslanci.



Mesto uhrádza dopravcovi mesačné zálohové platby, ten je zas povinný predkladať mesačné, kvartálne a ročné vyúčtovania kompenzácie poskytnutého príspevku. Primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň vysvetlil, že počas roku 2021 neboli doručované ani kvartálne a ani mesačné vyúčtovania. "K prvému kompletnému vyúčtovaniu za rok 2021, ktoré bolo doručené mestu 2. júna 2022, sa nové vedenie dostalo až v januári 2023. Pre rok 2021 a 2022 neboli bývalým vedením mesta a príslušným oddelením alokované zdroje na doplatok k príspevku, ktorý bol vyčíslený na 384.930 eur," vysvetlil Kubáň.



Dopravca vo vyúčtovaní za rok 2021 požaduje aj viac ako 276.000 eur ako náklady súvisiace s pandémiou. "Uvedené náklady neboli doposiaľ dopravcom riadne zdokladované, preto mesto namieta ich vyplatenie," dodal hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík.



Zastupiteľstvo zároveň zaviazalo uznesením primátora, aby do konca novembra od dopravcu zabezpečil predloženie vyúčtovania kompenzácie poskytnutého príspevku za rok 2022 a jeho predpoklad v roku 2023. Tiež, aby na decembrovom rokovaní predložil návrhy na ukončenie zmluvy so spoločnosťou k 31. januáru 2024 a na obstaranie nového dopravcu.



"Zo strany mesta ide o ústretový krok na vyriešenie problému, ktorý nám ostal po prechádzajúcom vedení mesta. Zároveň sme odstránili hrozbu v podobe ohrozenia prevádzkovania MAD v Ružomberku. Naším zámerom je do budúcna mestskú dopravu zefektívniť a upraviť jej služby tak, aby čo najviac reflektovali potrebu verejnosti," uviedol primátor.