MHD v Trnave bude do roku 2031 zabezpečovať spoločnosť ARRIVA

Trnava 1. júla (TASR) – Spoločnosť ARRIVA, a. s., a mesto Trnava podpísali zmluvu, na základe ktorej začína autobusový prepravca od 1. júla zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu najbližších desať rokov, do roku 2031. Kontrakt cestujúcim prinesie modernizáciu vozového parku a zvýšenie kvality cestovania. Už v priebehu prvého mesiaca účinnosti zmluvy budú do prevádzky podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Petra Nemca zaradené nové autobusy so šetrným prístupom k životnému prostrediu.



Hodnota zákazky je 26,268 milióna eur bez DPH. „Dneškom nadobúda účinnosť nová zmluva, súčasťou ktorej je zabezpečovanie výkonov mestskej hromadnej dopravy v meste Trnava do júna 2031 a zakúpenie 34 nových autobusov. Na trinástich linkách bude počas júla v rámci prvej etapy zaradených 17 vozidiel. Kompletná obnova vozového parku bude ukončená v roku 2026,“ informoval Nemec. Slávnostné odovzdanie nových autobusov v rámci prvej etapy modernizácie vozového parku bude v stredu 7. júla.



„Okrem investícií kladieme dôraz aj na neustále zvyšovanie kvality cestovania poskytovaním komplexných služieb. Nové nízkopodlažné autobusy s normou Euro 6, vybavené klimatizáciou a informačnými LCD panelmi, majú aj lepšie parametre, pokiaľ ide o emisie vypúšťané do ovzdušia. Motivovaním obyvateľov k uprednostňovaniu verejnej dopravy pred prepravou osobnými autami môžeme prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách, k zlepšeniu dopravnej situácie i kvality životného prostredia,“ povedal Nemec.



Informácie o prijatých zmenách i službách, tiež o aktuálnych cestovných poriadkoch, čipových kartách a výhodách ich používania poskytuje spoločnosť ARRIVA prostredníctvom webovej stránky, e-mailu, alebo na linke zákazníckej podpory.