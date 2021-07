Most v Nedožeroch-Brezanoch zrekonštruujú za takmer 1,4 milióna eur

Nedožery-Brezany 18. júla (TASR) - Most, ktorý sa pripája na cestu prvej triedy v Nedožeroch-Brezanoch v smere od Lazian (obe okres Prievidza) prejde rekonštrukciou. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) do prác investuje takmer 1,4 milióna eur. TASR o tom informoval predseda komisie dopravy pri trenčianskom krajskom zastupiteľstve Jozef Stopka.



"Most bude riešený tak, aby bol širší ako doposiaľ a budú tam samostatne riešené chodníky pre chodcov a cyklistov," povedal Stopka. S prácami na rekonštrukcii mostného telesa by mal dodávateľ podľa neho začať ešte v lete a dokončiť ich v budúcom roku. "Obchádzka bude riešená dočasnou prekládkou cesty nad riekou vedľa súčasného mosta tak, aby účastníci cestnej premávky nemuseli ďaleko zachádzať," doplnil.



Krajská samospráva v tomto období začala s opravou i 40 úsekov ciest druhej a tretej triedy v deviatich okresoch kraja za približne 7,5 milióna eur. "V okrese Prievidza sa rekonštrukčné práce začali tento týždeň a týkajú sa piatich úsekov: Šútovce - Nitrianske Rudno, Nitrianske Rudno - Temeš, Gápel, Gápel - Kríž a Lehota pod Vtáčnikom - Podhradie. Ide o úseky v celkovej dĺžke takmer deväť kilometrov v objeme takmer jeden milión eur," dodal Stopka.