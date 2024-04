ZDRŽÍTE SA: Na bratislavskej diaľnici sa zrazili štyri autá

Bratislava 15. apríla (TASR) - Na bratislavskej diaľnici D1 za Zlatými pieskami v smere na letisko sa zrazili štyri autá. Obchádzať to treba v pravom pruhu. Vodiči sa zdržia v kolóne. Zelená vlna RTVS o tom informuje na sociálnej sieti.



Kolóna je aj na nábreží pred Mostom SNP smerom z Karlovej Vsi, zdržanie sa odhaduje na desať až 15 minút. Tiež je na diaľnici D1 od Zlatých pieskov v smere na Prístavný most - Petržalka, v celom úseku sa vodiči zdržia asi 15 minút.



So zdržaním 15 minút treba počítať aj na trase z Dunajskej Lužnej do Rovinky.