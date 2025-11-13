Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. november 2025Meniny má Stanislav
< sekcia Regióny

Doprava na časti Puškinovej ulice v Topoľčanoch bude jednosmerná

.
Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Zjednosmernenie sa podľa radnice ukázalo ako jediné možné a bezpečné riešenie.

Autor TASR
Topoľčany 13. novembra (TASR) - Motoristov v Topoľčanoch čakajú zmeny v organizácii dopravy. Ako upozornila radnica, od 18. novembra bude zjednosmernená Puškinova ulica v úseku medzi ulicami Tovarnícka a Družby.

Podľa mestského úradu došlo k zmene na základe požiadavky Okresného dopravného inšpektorátu (ODI) v Topoľčanoch, podľa ktorého cesta nespĺňa potrebné parametre pre obojsmernú premávku. Ďalším dôvodom je aj dlhodobo problematický výjazd na Tovarnícku ulicu z Puškinovej.

Zjednosmernenie sa preto podľa radnice ukázalo ako jediné možné a bezpečné riešenie. „Premávka bude po novom jednosmerná od Tovarníckej ulice a výjazd zo zimného štadióna bude smerom na ulicu Družby,“ doplnil mestský úrad.
.

Neprehliadnite

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna