Doprava na časti Puškinovej ulice v Topoľčanoch bude jednosmerná
Zjednosmernenie sa podľa radnice ukázalo ako jediné možné a bezpečné riešenie.
Autor TASR
Topoľčany 13. novembra (TASR) - Motoristov v Topoľčanoch čakajú zmeny v organizácii dopravy. Ako upozornila radnica, od 18. novembra bude zjednosmernená Puškinova ulica v úseku medzi ulicami Tovarnícka a Družby.
Podľa mestského úradu došlo k zmene na základe požiadavky Okresného dopravného inšpektorátu (ODI) v Topoľčanoch, podľa ktorého cesta nespĺňa potrebné parametre pre obojsmernú premávku. Ďalším dôvodom je aj dlhodobo problematický výjazd na Tovarnícku ulicu z Puškinovej.
Zjednosmernenie sa preto podľa radnice ukázalo ako jediné možné a bezpečné riešenie. „Premávka bude po novom jednosmerná od Tovarníckej ulice a výjazd zo zimného štadióna bude smerom na ulicu Družby,“ doplnil mestský úrad.
