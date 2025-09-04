< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: Doprava na D1 je v smere na Trnavu obmedzená
Výjazd na diaľnicu D1 smer Trnava od Senca aj obce Blatné je uzavretý.
Bratislava 4. septembra (TASR) - Doprava na diaľnici D1 v smere na Trnavu je pre škodovú udalosť obmedzená. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičov žiada, aby využili alternatívne trasy.
„Policajti upozorňujú na obmedzenú diaľnicu D1 smer Trnava od križovatky Senec-východ z dôvodu škodovej udalosti. Prejazdný je ľavý jazdný pruh. Zároveň je uzavretý výjazd na diaľnicu D1 smer Trnava od Senca aj obce Blatné,“ uviedla.
