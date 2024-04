Na diaľnici v smere od Senca do Petržalky hlásia zdržanie do 40 minút

Bratislava 16. apríla (TASR) - Na D1 v smere od Senca cez Zlaté Piesky a Prístavný most do Petržalky sa v utorok ráno môžu vodiči zdržať do 40 minút. Informuje o tom Stella centrum na svojom webe.



Kolóny do 25 minút hlásia v hlavnom meste aj v úseku R7 na Bajkalskej v smere do centra, v smere zo Stupavy cez Záhorskú Bystricu do Lamača. Do 20 minút sa môžu vodiči zdržať aj na Račianskej v smere do centra.