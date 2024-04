Zdržíte sa až hodinu: Kolóny sa tvoria na D2 na vjazde do Bratislavy

Bratislava 25. apríla (TASR) - Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek sa vodiči vo štvrtok ráno zdržia hodinu. V okolí sa tvoria aj ďalšie kolóny. Zelená vlna RTVS o tom informuje na sociálnej sieti.



"Na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, podľa vašich slov, sa zdržíte hodinu, na ceste I/2 si pripravte 20 minút," priblížila Zelená vlna.



Kolóna sa tvorí tiež v bratislavskej Mlynskej doline smerom na Patrónku. Treba tam počítať so zdržaním 15 až 20 minút. Vodiči si postoja desať až 15 minút aj na bratislavskej diaľnici D1 od Zlatých pieskov po Prístavný most.