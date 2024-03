Pred tunelom Sitina sa zrazilo osem áut

Bratislava 20. marca (TASR) - Na bratislavskej diaľnici D2 za výjazdom na obchodné centrum na ulici Lamačská brána smerom do tunela Sitina sa v ľavom pruhu zrazilo osem vozidiel. Vodiči sa zdržia desať minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Na diaľnici D2 je podľa Zelenej vlny RTVS aj kolóna kamiónov, a to v úseku za Bratislavou-Jarovcami smerom do Maďarska.