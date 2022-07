NA CESTE ZVÝŠTE OPATRNOSŤ: Na D2 v smere do Bratislavy došlo k nehode

Bratislava 14. júla (TASR) - Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy havarovalo auto. K nehode došlo vo štvrtok pred 13.00 h na 27,4 kilometri. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková.



"Podľa doterajších informácií vodič z doposiaľ nezistených príčin zišiel z vozovky. Na miesto bola privolaná rýchla zdravotná pomoc, ktorá vodiča spolu so spolujazdkyňou odviezla do jednej z nemocníc," priblížila. Ďalej uviedla, že nehoda je v štádiu vyšetrovania.