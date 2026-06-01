< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: Na diaľnici pred tunelom Žilina sa zrazili tri autá
Na miesto smerujú záchranné zložky a vyzvala vodičov na opatrnú jazdu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Žilina 1. júna (TASR) - Na diaľnici D1 pred vjazdom do tunela Žilina sa v pondelok ráno zrazili tri autá. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti. Upozornila, že v úseku je hmla a vozovka je šmykľavá.
Polícia na portáli Ministerstva vnútra SR informovala, že nehoda sa stala na 197. kilometri v smere jazdy z Bratislavy do Martina. Doplnila, že na miesto smerujú záchranné zložky a vyzvala vodičov na opatrnú jazdu.
Polícia na portáli Ministerstva vnútra SR informovala, že nehoda sa stala na 197. kilometri v smere jazdy z Bratislavy do Martina. Doplnila, že na miesto smerujú záchranné zložky a vyzvala vodičov na opatrnú jazdu.