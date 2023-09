ZDRŽÍTE SA: Za mostom Lanfranconi v smere do Petržalky sú dve nehody

Bratislava 12. septembra (TASR) - Pre nehody na diaľnici D2 za mostom Lanfranconi v smere do Petržalky sa tvoria kolóny. V pripájacom pruhu na Einsteinovu ulicu sa stali dve nehody za sebou, blokovaný je jeden pruh. Vodiči tam stratia približne jednu hodinu. Informuje o tom Zelená vlna RTVS s tým, že Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára aj Tunel Sitina.



Nehoda je hlásená aj na Rožňavskej ulici, na križovatke v smere do centra. Vodiči sa zdržia desať až 15 minút.



Kolóny sú aj na Hodonínskej ulici v smere do centra. Zdržanie je tam odhadované na 15 minút. Rovnako aj na diaľnici D1 na Prístavnom moste smerom do Petržalky.