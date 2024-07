Doprava na Dolnozemskej ulici v Bratislave je pre nehodu obmedzená

Bratislava 2. júla (TASR) - Doprava na Dolnozemskej ulici v Bratislave smerom do centra je pre dopravnú nehodu dvoch áut čiastočne obmedzená. Pri zrážke sa ľahko zranili dve osoby, ktoré previezli do nemocnice. Alkohol sa u vodičov nepotvrdil. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.



"V uvedenom úseku je aktuálne obmedzený ľavý jazdný pruh smer do centra. Presné príčiny, ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania. Žiadame vodičov, aby sa riadili pokynmi polície," dodala.