Na Moste Lanfranconi a výjazde z Bratislavy hlásia vodiči kolóny

Bratislava 20. júla (TASR) - Na Moste Lanfranconi a výjazde z Bratislavy hlásia vodiči vo štvrtok podvečer kolóny. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Vodiči si postoja do 20 minút na výjazde z Bratislavy do Bernolákova po starej Seneckej ceste.



Na diaľnici D2 na bratislavskom Moste Lanfranconi v smere do Petržalky sa vodiči zdržia do 15 minút. Pracujú tam cestári.