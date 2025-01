VIDEO: Na novej linke z Myjavy do Hodonína jazdia zmodernizované vlaky

Myjava 16. januára (TASR) - Na linke S91 z mesta Myjava do českého Hodonína jazdia zmodernizované nízkopodlažné vlaky Stadler GTW od súkromného dopravcu. Ide o nové vlakové spojenie, ktoré priniesol grafikon vlakovej dopravy platný od polovice decembra 2024. Dovtedy bola cestujúcim k dispozícii iba trasa s prestupmi.



K dispozícii je osem párov vlakov súkromného dopravcu. Podľa zverejneného cestovného poriadku prvý vlak z Myjavy vyráža ráno o 6.18 h, posledný o 20.07 h. Z Hodonína do Myjavy cez Vrbovce vyráža prvý spoj o 5.54 h a posledný o 17.36 h.







Prvá ranná cesta vlakom z Myjavy do Hodonína cez Vrbovce, Veselí nad Moravou, Strážnicu či Rohatec by mala trvať približne hodinu a 45 minút. Ostatné spoje trvajú približne dve hodiny.



Vlaky sú podľa informácií zverejnených dopravcom zmodernizované, klimatizované, majú ponúkať cestujúcim aj wifi pripojenie, USB zástrčky či veľký, prehľadný informačný displej a zväčšený priestor na prepravu bicyklov alebo detských kočíkov.