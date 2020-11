Na obchádzkovej trase pri Muráni platí nový harmonogram

Muráň 11. novembra (TASR) – Pre úpravu obchádzkovej trasy medzi Muráňom a Muránskou Hutou v Revúckom okrese na nej platí nový harmonogram prejazdu. Informovala o tom hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.



„Spevnenie výhybní, krajníc, montáž zvodidiel a lokálne opravy vozovky, to sú práce, ktoré aktuálne prebiehajú na dočasnej obchádzkovej trase medzi Muráňom a Muránskou Hutou, ktorá vedie cez Národný park Muránska planina. Na trase, ktorou môžu prechádzať len vozidlá s povolením, preto až do ukončenia prác platí nový harmonogram prejazdu,“ ozrejmila Štepáneková.



Ako pokračoval Peter Ošvát, vedúci výrobného strediska spoločnosti Skanska SK, ktorá je dodávateľom, v smere od Muránskej Huty je premávka umožnená v čase o 7:45.„Následne je to v časoch o 9:45, 12:45, 15:45 a 16:45 h, potom už každú hodinu. V opačnom smere to je v časoch o 8:15, 11:15, 14:15, 15:15 a 17:15, potom už každú hodinu,“ konkretizoval.



Mimo určeného harmonogramu je podľa BBSK umožnený prejazd vozidlám Lesov SR a záchranných zložiek, tiež autobusom a v nevyhnutných prípadoch i ďalším. Ukončenie prác na obchádzkovej trase je predbežne naplánované na 29. novembra.