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ZDRŽÍTE SA: Na R1 pred Trnavou v smere z Nitry sa zrazili štyri autá

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V dôsledku zrážky vytekajú podľa polície prevádzkové kvapaliny.

Autor TASR
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Trnava 25. júna (TASR) - Na diaľničnej križovatke pred Trnavou sa v pripájacom pruhu z R1 v smere z Nitry zrazili štyri vozidlá. Potrebné je počítať s krátkym zdržaním. Polícia o tom informuje na portáli ministerstva vnútra.

V dôsledku zrážky vytekajú podľa polície prevádzkové kvapaliny. „Záchranné zložky idú na miesto,“ priblížila.
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