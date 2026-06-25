< sekcia Regióny
ZDRŽÍTE SA: Na R1 pred Trnavou v smere z Nitry sa zrazili štyri autá
V dôsledku zrážky vytekajú podľa polície prevádzkové kvapaliny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 25. júna (TASR) - Na diaľničnej križovatke pred Trnavou sa v pripájacom pruhu z R1 v smere z Nitry zrazili štyri vozidlá. Potrebné je počítať s krátkym zdržaním. Polícia o tom informuje na portáli ministerstva vnútra.
V dôsledku zrážky vytekajú podľa polície prevádzkové kvapaliny. „Záchranné zložky idú na miesto,“ priblížila.
V dôsledku zrážky vytekajú podľa polície prevádzkové kvapaliny. „Záchranné zložky idú na miesto,“ priblížila.