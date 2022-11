Doprava na Rázusovom nábreží v Bratislave bude v nedeľu obmedzená

Bratislava 5. novembra (TASR) - Doprava na Rázusovom nábreží v Bratislave bude v nedeľu (6. 11.) ráno obmedzená. Premávka bude v úseku Starý most a Most SNP na určitý čas obojsmerne pozastavená. Dôvodom je presun umeleckého diela. Na sociálnej sieti o tom informovala bratislavská polícia.



"V nedeľu v čase od 10.00 približne do 11.00 h bude prebiehať letecký transport nadrozmerného umeleckého diela k protokolárnemu miestu Slovenskej republiky, a to Hrob neznámeho vojaka na Rázusovom nábreží," ozrejmila.



Policajti odporučili vodičom pri jazde medzi Starým mestom a Karlovou Vsou využiť inú trasu.