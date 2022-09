Doprava na Slaneckej ceste v Košiciach sa presúva na nový dočasný most

Košice 7. septembra (TASR) - Doprava na Slaneckej ceste v Košiciach sa od štvrtkového (8. 9.) poludnia presunie na nový dočasný obojsmerný most nad Myslavským potokom. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti s tým, že to prinesie zmeny v organizácii dopravy. Ide o súčasť ďalšej fázy rekonštrukcie tejto najvyťaženejšej cesty v meste.



"Na moste bude obmedzená maximálna povolená rýchlosť na 20 kilometrov za hodinu. Maximálna hmotnosť prechádzajúcich vozidiel bude takisto určená dopravnými značkami," uviedlo mesto s tým, že okrem toho začnú na stavbe búrať pôvodný most a pripravovať výstavbu nového. Stavbári tiež podľa magistrátu pokračujú s frézovaním pôvodnej cesty, likvidáciou pňov po zrezaných topoľoch a s budovaním cestnej kanalizácie.



Nové dočasné premostenie súčasnej cesty ponad Myslavský potok vybudovali počas leta, záťažové testy na ňom úspešne zrealizovali v utorok (6. 9.).