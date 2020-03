Na viacerých miestach v Bratislave treba počítať s kolónami a zdržaním

Bratislava 5. marca (TASR) – Na viacerých miestach v Bratislave treba počítať so zdržaniami. Vodiči hlásia kolóny, na niektorých úsekoch sa odstraňujú následky dopravných nehôd. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehodu odstraňujú v Mlynskej doline pri ZOO smerom na Most Lafranconi, blokovaný je jeden jazdný pruh. So zdržaním treba počítať aj v okolí križovatky Kazanská – Uzbecká, kde sa zrazili dve autá. Na mieste nefungujú semafory.



Trpezlivosťou sa musia vodiči obrniť na ulici Svornosti a na Popradskej ulici smerom do mesta, kde sú hlásené zdržania do 45 minút. Do 25 minút si vodiči postoja v kolóne na Hradskej ulici smerom z Vrakune do centra a na Račianskej ulici smerom do centra.



Kolónam sa vodiči nevyhnú tradične ani pri ceste do hlavného mesta. Viac ako 40 minút sa zdržia na obchvate Mosta pri Bratislave smerom z mesta, zhruba 35 minút v Dunajskej Lužnej smerom do Rovinky a Bratislavy. Polhodinové zdržanie hlásia v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy, ale aj medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi.



Dvadsať minút si postoja na diaľnici D2 za Stupavou do Bratislavy, ako aj na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v smere od Senca. Desať minút sa môžu zdržať pri ceste z Čiernej Vody a z Vajnôr smerom do Bratislavy a tiež za Blatným, v smere k diaľnici D1 do Senca.