Na viacerých miestach v Bratislave treba počítať s kolónami a zdržaním

Bratislava 8. septembra (TASR) - Na viacerých miestach v Bratislave, ale aj pri ceste do hlavného mesta treba počítať so zdržaniami. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Kolónu hlásia na Karloveskej ulici v Bratislave smerom do centra, vodiči si môžu postáť okolo 40 minút. Okolo polhodiny sa zdržia na Ulici Svornosti do centra mesta, zdržanie 15 minút evidujú pri ceste z Rusoviec do Petržalky.



Vodiči si postoja aj pri ceste do hlavného mesta. Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy si vodiči postoja 15 minút, ráno sa tam zrazili štyri autá v ľavom pruhu. Na starej ceste hlásia viac ako hodinové zdržanie, popri automobilovom závode v Devínskej Novej Vsi minimálne 15 minút. "Plné sú aj všetky kruhové objazdy pri Boroch," približuje Zelená vlna.



Polhodinové zdržanie evidujú z Bernolákova a Ivanky pri Dunaji smerom do Bratislavy, z Rovinky do Bratislavy do desať minút.