ZDRŽÍTE SA: Doprava v Bratislave a okolí sa mierne komplikuje

Bratislava 7. októbra (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v pondelok ráno mierne komplikuje. Na viacerých miestach sa tvoria kolóny. Informovali o tom Zelená vlna STVR a Stella centrum.



Vodiči stratia asi 30 minút v Bernolákove v smere do Ivanky pri Dunaji. Kolóna sa tvorí tiež na diaľnici D2 v úseku Stupava - Lamač. Treba počítať so zdržaním do 15 minút. Vodiči stratia približne 15 minút aj v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky.