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RANNÁ ŠPIČKA V BRATISLAVE: Kde si vodiči postoja najdlhšie?
Vodiči asi desať minút pre nehodu stratia na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca.
Autor TASR
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Bratislava 3. septembra (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa vo štvrtok ráno mierne komplikuje. Na viacerých miestach musia vodiči počítať so zdržaním. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
Vodiči asi desať minút pre nehodu stratia na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca. Nehodu dokumentujú aj v Rovinke smerom do hlavného mesta. Tvorí sa takmer hodinová kolóna. So zdržaním do 15 minút zase treba počítať na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy.
Vodiči asi desať minút pre nehodu stratia na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca. Nehodu dokumentujú aj v Rovinke smerom do hlavného mesta. Tvorí sa takmer hodinová kolóna. So zdržaním do 15 minút zase treba počítať na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy.