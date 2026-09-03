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RANNÁ ŠPIČKA V BRATISLAVE: Kde si vodiči postoja najdlhšie?

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Vodiči asi desať minút pre nehodu stratia na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca.

Autor TASR
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Bratislava 3. septembra (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa vo štvrtok ráno mierne komplikuje. Na viacerých miestach musia vodiči počítať so zdržaním. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

Vodiči asi desať minút pre nehodu stratia na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca. Nehodu dokumentujú aj v Rovinke smerom do hlavného mesta. Tvorí sa takmer hodinová kolóna. So zdržaním do 15 minút zase treba počítať na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy.
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