ZDRŽÍTE SA: Na vjazde do Bratislavy od Malaciek a Stupavy je kolóna

Bratislava 21. októbra (TASR) - Na viacerých miestach v Bratislave a okolí sa tvoria kolóny. Na diaľnici D2 na vjazde do hlavného mesta od Malaciek a Stupavy sa vodiči zdržia asi hodinu. So zdržaním treba počítať aj v ďalších lokalitách. Informovali o tom Zelená vlna STVR a Stella centrum.



Vodiči stratia asi 20 minút v úseku medzi Bernolákovom a Ivankou pri Dunaji. Kolóna sa tvorí aj na ceste z Dunajskej Lužnej do Rovinky. Treba rátať so zdržaním do 15 minút.