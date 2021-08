Na vjazde do Bratislavy po D2 sa vodiči zdržia v kolóne

Bratislava 13. augusta (TASR) – Na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy sa vodiči zdržia 35 minút. Zhustená premávka je už aj na viacerých hlavných ťahoch v Bratislave. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



So zhustenou premávkou treba počítať v hlavnom meste na Limbovej, Stromovej, Račianskej, Záhradníckej či Špitálskej.



Cesta Kameňolom pod Pezinskou Babou - II/503 – Horský priechod Pezinská Baba je zároveň v piatok v čase od 8.00 do 13.30 h úplne uzatvorená. Dôvodom obmedzení je športové podujatie v rámci pretekov 1000 míľ československých.



Na kolónu vodiči upozorňujú aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej, kde je zdržanie 10 minút.