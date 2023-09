Doprava: Na železničnej trati Nové Zámky - Šurany bude obmedzená dopra

Nové Zámky 13. septembra (TASR) - Na trati Nové Zámky - Šurany bude od soboty 16. septembra od 8.00 h do stredy 27. septembra do 15.30 h obmedzená doprava v dôsledku výlukových prác. Dôvodom je rekonštrukcia železničnej trate a modernizácia priecestí, ktorú realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Počas výluky bude na trati zavedený výlukový cestovný poriadok so systémom odklonov cez stanicu Palárikovo, informoval Tomáš Kováč, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko. Zabezpečená bude aj hodinová obsluha obce Bánov pomocou náhradnej autobusovej dopravy.



Výlukový cestovný poriadok bude zavedený len v úseku Nové Zámky - Šurany. Na úsekoch Šurany - Nitra - Trnava, Šurany - Levice a Šurany - Zlaté Moravce bude zachovaný pôvodný cestovný poriadok. V náhradnej autobusovej doprave nie je možné zabezpečiť prepravu imobilných cestujúcich, upozornil Kováč. Rovnako tak nie je možná preprava bicyklov a zvierat bez uzatvárateľnej schránky. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov.