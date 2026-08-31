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Návrat do škôl prinesie zmeny v doprave v Bratislavskom kraji
Zmeny v prípade regionálnych autobusových liniek sa týkajú napríklad linky 506.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Dopravcovia v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) prechádzajú od utorka 1. septembra na bežný prevádzkový režim. So začiatkom školského roka sa tak upravia cestovné poriadky viacerých liniek regionálnej autobusovej dopravy aj liniek MHD v hlavnom meste.
„Úpravy cestovných poriadkov regionálnych autobusov súvisia najmä so zmenami vo vlakovej doprave. Ďalšie zmeny v regionálnej autobusovej doprave a bratislavskej MHD prinesú lepšiu obsluhu vybraných lokalít,“ vysvetlila úpravy Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) - koordinátora IDS BK.
Zmeny v prípade regionálnych autobusových liniek sa týkajú napríklad linky 506. Počas výlukového grafikonu vlakovej dopravy (1. 9. - 12. 12.) bude v smere do Bratislavy obsluhovať aj zastávku Svätý Jur, Krajinská. „Spoj tejto linky vychádzajúci z Vištuku bude odchádzať o 14 minút skôr, pritom v úseku Vištuk - Pezinok obslúži všetky zastávky na trase, rovnako ako linka 565,“ dodala Vozárová.
Na linke 521 budú počas voľných dní v dopoludňajších hodinách pridané tri nové páry spojov. „Medzi Limbachom a Pezinkom tak bude linka premávať počas celého týždňa minimálne raz za hodinu,“ priblížila hovorkyňa BID.
Upozornila takisto, že v súvislosti so zmenou grafikonu vlakovej dopravy na tratiach Bratislava - Trnava a Bratislava - Galanta budú na linkách 529, 539, 545, 550, 555, 565, 640 a 658 upravené jednotlivé odchody spojov.
Úpravy od 1. septembra sa v prípade viacerých liniek dotknú aj obsluhy nových zastávok. Napríklad linky 725 a 799 budú aj v smere do Miloslavova obsluhovať zastávku Dunajská Lužná, Malinová. „Táto zastávka bola doteraz obsluhovaná len v opačnom smere,“ vysvetlila Vozárová. Spoje linky 727, ktoré nepremávajú cez Novú Lipnicu, budú v smere do Šamorína obsluhovať novú zastávku Dunajská Lužná, nákup. centrum.
Zmeny sa prejavia aj v bratislavskej MHD, jednou z nich je nová linka 27, ktorá bude v špičkách pracovných dní premávať v 30-minútovom intervale po okružnej trase v Dúbravke. „Častejšie budú v špičke pracovných dní premávať linky 61, 70, 83 a 84. Cez víkendy bude častejšie, každých 20 minút, premávať aj linka 154 k Horárni Krasňany,“ avizovala hovorkyňa. Upozornila, že nasadením kĺbových autobusov počas voľných dní sa zvýši kapacita linkám 70 a 98. Kĺbové trolejbusy sa vrátia na linku 33, z dôvodu nasadenia vozidiel s vyššou kapacitou sa zároveň predĺžia intervaly medzi spojmi.
Linky 91 a 191 budú obojsmerne obsluhovať novú zastávku Labutia na Panónskej ceste. Končiace spoje z Čunova a Rusoviec, ktoré pôvodne premávali po Jasovskú, budú po novom premávať až po zastávku Južné mesto na zabezpečenie prestupu na električkovú linku 3.
Viac informácií možno nájsť na www.bid.sk
„Úpravy cestovných poriadkov regionálnych autobusov súvisia najmä so zmenami vo vlakovej doprave. Ďalšie zmeny v regionálnej autobusovej doprave a bratislavskej MHD prinesú lepšiu obsluhu vybraných lokalít,“ vysvetlila úpravy Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) - koordinátora IDS BK.
Zmeny v prípade regionálnych autobusových liniek sa týkajú napríklad linky 506. Počas výlukového grafikonu vlakovej dopravy (1. 9. - 12. 12.) bude v smere do Bratislavy obsluhovať aj zastávku Svätý Jur, Krajinská. „Spoj tejto linky vychádzajúci z Vištuku bude odchádzať o 14 minút skôr, pritom v úseku Vištuk - Pezinok obslúži všetky zastávky na trase, rovnako ako linka 565,“ dodala Vozárová.
Na linke 521 budú počas voľných dní v dopoludňajších hodinách pridané tri nové páry spojov. „Medzi Limbachom a Pezinkom tak bude linka premávať počas celého týždňa minimálne raz za hodinu,“ priblížila hovorkyňa BID.
Upozornila takisto, že v súvislosti so zmenou grafikonu vlakovej dopravy na tratiach Bratislava - Trnava a Bratislava - Galanta budú na linkách 529, 539, 545, 550, 555, 565, 640 a 658 upravené jednotlivé odchody spojov.
Úpravy od 1. septembra sa v prípade viacerých liniek dotknú aj obsluhy nových zastávok. Napríklad linky 725 a 799 budú aj v smere do Miloslavova obsluhovať zastávku Dunajská Lužná, Malinová. „Táto zastávka bola doteraz obsluhovaná len v opačnom smere,“ vysvetlila Vozárová. Spoje linky 727, ktoré nepremávajú cez Novú Lipnicu, budú v smere do Šamorína obsluhovať novú zastávku Dunajská Lužná, nákup. centrum.
Zmeny sa prejavia aj v bratislavskej MHD, jednou z nich je nová linka 27, ktorá bude v špičkách pracovných dní premávať v 30-minútovom intervale po okružnej trase v Dúbravke. „Častejšie budú v špičke pracovných dní premávať linky 61, 70, 83 a 84. Cez víkendy bude častejšie, každých 20 minút, premávať aj linka 154 k Horárni Krasňany,“ avizovala hovorkyňa. Upozornila, že nasadením kĺbových autobusov počas voľných dní sa zvýši kapacita linkám 70 a 98. Kĺbové trolejbusy sa vrátia na linku 33, z dôvodu nasadenia vozidiel s vyššou kapacitou sa zároveň predĺžia intervaly medzi spojmi.
Linky 91 a 191 budú obojsmerne obsluhovať novú zastávku Labutia na Panónskej ceste. Končiace spoje z Čunova a Rusoviec, ktoré pôvodne premávali po Jasovskú, budú po novom premávať až po zastávku Južné mesto na zabezpečenie prestupu na električkovú linku 3.
Viac informácií možno nájsť na www.bid.sk