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Návrat do škôl prinesie zmeny v doprave v Bratislavskom kraji

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zmeny v prípade regionálnych autobusových liniek sa týkajú napríklad linky 506.

Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Dopravcovia v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) prechádzajú od utorka 1. septembra na bežný prevádzkový režim. So začiatkom školského roka sa tak upravia cestovné poriadky viacerých liniek regionálnej autobusovej dopravy aj liniek MHD v hlavnom meste.

„Úpravy cestovných poriadkov regionálnych autobusov súvisia najmä so zmenami vo vlakovej doprave. Ďalšie zmeny v regionálnej autobusovej doprave a bratislavskej MHD prinesú lepšiu obsluhu vybraných lokalít,“ vysvetlila úpravy Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) - koordinátora IDS BK.

Zmeny v prípade regionálnych autobusových liniek sa týkajú napríklad linky 506. Počas výlukového grafikonu vlakovej dopravy (1. 9. - 12. 12.) bude v smere do Bratislavy obsluhovať aj zastávku Svätý Jur, Krajinská. „Spoj tejto linky vychádzajúci z Vištuku bude odchádzať o 14 minút skôr, pritom v úseku Vištuk - Pezinok obslúži všetky zastávky na trase, rovnako ako linka 565,“ dodala Vozárová.

Na linke 521 budú počas voľných dní v dopoludňajších hodinách pridané tri nové páry spojov. „Medzi Limbachom a Pezinkom tak bude linka premávať počas celého týždňa minimálne raz za hodinu,“ priblížila hovorkyňa BID.

Upozornila takisto, že v súvislosti so zmenou grafikonu vlakovej dopravy na tratiach Bratislava - Trnava a Bratislava - Galanta budú na linkách 529, 539, 545, 550, 555, 565, 640 a 658 upravené jednotlivé odchody spojov.

Úpravy od 1. septembra sa v prípade viacerých liniek dotknú aj obsluhy nových zastávok. Napríklad linky 725 a 799 budú aj v smere do Miloslavova obsluhovať zastávku Dunajská Lužná, Malinová. „Táto zastávka bola doteraz obsluhovaná len v opačnom smere,“ vysvetlila Vozárová. Spoje linky 727, ktoré nepremávajú cez Novú Lipnicu, budú v smere do Šamorína obsluhovať novú zastávku Dunajská Lužná, nákup. centrum.

Zmeny sa prejavia aj v bratislavskej MHD, jednou z nich je nová linka 27, ktorá bude v špičkách pracovných dní premávať v 30-minútovom intervale po okružnej trase v Dúbravke. „Častejšie budú v špičke pracovných dní premávať linky 61, 70, 83 a 84. Cez víkendy bude častejšie, každých 20 minút, premávať aj linka 154 k Horárni Krasňany,“ avizovala hovorkyňa. Upozornila, že nasadením kĺbových autobusov počas voľných dní sa zvýši kapacita linkám 70 a 98. Kĺbové trolejbusy sa vrátia na linku 33, z dôvodu nasadenia vozidiel s vyššou kapacitou sa zároveň predĺžia intervaly medzi spojmi.

Linky 91 a 191 budú obojsmerne obsluhovať novú zastávku Labutia na Panónskej ceste. Končiace spoje z Čunova a Rusoviec, ktoré pôvodne premávali po Jasovskú, budú po novom premávať až po zastávku Južné mesto na zabezpečenie prestupu na električkovú linku 3.

Viac informácií možno nájsť na www.bid.sk
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