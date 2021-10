NDS komplexne zrekonštruuje dočasné premostenie v Žiline-Vraní

Žilina 6. októbra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne od 13. októbra komplexne rekonštruovať dočasné premostenie rieky Kysuca v žilinskej mestskej časti Vranie. Rekonštrukcia potrvá do 30. novembra a doprava na moste bude počas nej úplne vylúčená. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



"Oba jazdné smery na premostení, ako aj cesta III/2095 medzi Vraním a obcou Rudinka budú úplne neprejazdné, pričom doprava bude presmerovaná na okolité komunikácie. Rieku Kysuca sme premostili ešte v októbri 2015, počas výstavby diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. Pomohol modernizovaný železničný most ŽM 16," uviedla vedúca oddelenia komunikácie NDS.



Doplnila, že po rekonštrukcii bude možné využívať pôvodne dočasný most aj naďalej. "Na premostenie využívame dva provizórne mosty s dĺžkou 72 metrov, ktoré boli navrhnuté a určené pre železničnú prevádzku. Museli sme ich preto upraviť, aby po nich mohli prechádzať aj automobily. Každý most sa skladá z dvojice mostných polí s rozpätím 48 a 24 metrov. Mosty sú z oceľovej rozoberateľnej konštrukcie, zostavenej z jednotlivých, vopred presne vyrobených, súčastí spojených skrutkami. Voľný priestor medzi zvodidlami je široký 3,7 metra. Premostenie je bez lávky pre peších," konkretizovala Žgravčáková.



Pôvodný dočasný most z októbra 2015 mal podľa nej rozpätie iba 48 metrov a bol jednopoľový. "Pozostával z dvoch mostných konštrukcií, každej pre samostatný jazdný pruh, osadených vedľa seba na spoločných oporách. Za nimi boli v smere od Vrania umiestnené dočasné rúrové priepusty. Z dôvodu nedostatočného prietokového profilu rieky Kysuca priepusty odstránili a nahradili ďalšími dvomi mostnými poľami s rozpätím 24 metrov. Zároveň sme na pôvodnom premostení vymenili originálnu oceľovú mostovku za železobetónovú. Takto upravený dočasný most slúži motoristom od decembra 2017," pripomenula vedúca oddelenia komunikácie NDS.



Po ukončení rekonštrukcie a spustení cestnej premávky po moste bude údržbu mosta vykonávať na základe zmluvy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. "Údržbou sa rozumie bežná údržba a zimná údržba vrátane všetkých riadiacich výkonových činností, ktorou bude zabezpečená zjazdnosť a prevádzkyschopnosť mostného objektu," dodala Žgravčáková.