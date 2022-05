NDS vymieňa oplotenie na úseku D2 Bratislava - Malacky proti zveri

Bratislava 3. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala vymieňať oplotenie na diaľnici D2 v úseku Bratislava - Malacky proti lesnej zveri. Celkovo by malo ísť o obnovenie 7,3 kilometra. Na opravu oplotení má NDS uzavreté dohody na štyri roky v celkovej sume 981.000 eur pre západ, stred a východ SR. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Úsek D2 Bratislava – Malacky je jeden z úsekov, kde často dochádza k nebezpečným stretom s lesnou zverou. "Opravíme kritické úseky, kde boli časté nehody so zverou, a zvýšime tým bezpečnosť diaľnice," poznamenala Žgravčáková. Nový plot bude podľa nej vyšší, bude mať 180 centimetrov. Bude mať aj lepšie upevnenie a NDS ho zasadí hlbšie do zeme.



"Vďaka týmto parametrom by mal byť účinný voči drobnej aj väčšej zveri a aj voči tým obyvateľom lesa, ktorí by plot chceli podhrabať. Nové oplotenie je zaistené tromi napínacími drôtmi," priblížila hovorkyňa.



Pokračuje, že opravy si budú následne manažovať jednotlivé regionálne strediská. Aktuálne sa realizujú práce na opravách či výmene oplotenia v dĺžke vyše šesť kilometrov. NDS má v pláne obnovu oplotenia na ďalších ôsmich kilometroch.